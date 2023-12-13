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  1. В Україні

Нацрада виносить на громадське обговорення проєкт Плану реалізації Стратегії своєї діяльності

18:49, 13 грудня 2023
План передбачає взаємодію регулятора з органами спільного регулювання та співпрацю з міжнародними організаціями та національними інституціями.
Нацрада виносить на громадське обговорення проєкт Плану реалізації Стратегії своєї діяльності
Фото: golos.com.ua
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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що громадськість може долучитися до обговорення Плану реалізації у 2024 році Стратегії діяльності Нацради на 2024 ‒ 2026 роки. Про це йдеться на офіційному сайті Нацради.

У напрацьованому медіарегулятором проєкті Плану реалізації Стратегії описуються заходи, які Національна рада реалізовуватиме у наступному році для досягнення цілей і завдань, визначених Стратегією. Його розроблено на виконання статті 9 і пункту 3 частини першої статті 90 Закону України «Про медіа».

Документ окреслює поточний стан регулювання у медіасфері, основні проблеми і виклики, а також заходи на 2024 рік для наближення досягнення визначених Стратегією цілей і завдань у різних напрямах: у сфері ліцензування та реєстрації медіа, забезпечення мовлення на підставі дозволу на тимчасове мовлення, у тому числі після деокупації територій України, створення каналів мовлення і багатоканальних електронних комунікаційних мереж, що передбачають використання радіочастотного спектра, стимулювання конкурентного медіасередовища, захисту інформаційного простору, прав дітей, а також представників різних етнічних і соціальних груп.

Окрім того, План передбачає:

взаємодію регулятора з органами спільного регулювання;

співпрацю з міжнародними організаціями та національними інституціями з питань посилення інформаційної безпеки, вивчення найкращих практик і впровадження їх в національне законодавство для розвитку медіа.

Громадське обговорення триватиме 1 місяць із дня оприлюднення документа.

Пропозиції та зауваження до змісту проєкту Плану можна надсилати у письмовій та електронній формі на адресу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601; або електронною поштою: [email protected]

Ознайомитися із проєктом Плану можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше було сформовано робочу групу, яка започатковує процес створення органу співрегулювання у сфері онлайн-медіа.

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