У посольстві пояснили, що робити, якщо втратили закордонний паспорт у Польщі

Якщо необхідно терміново повернутися в Україну, то можна отримати посвідчення особи на повернення в Україну у консульській установі.

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У посольстві України у Польщі пояснили що робити, якщо втратили або у вас вкрали закордонний паспорт.

Так, там пояснили, що, по-перше, для початку необхідно звернутися до поліції і повідомити про крадіжку/втрату закордонного паспорта. По-друге, у посольстві рекомендують звернутися до Бюро знайдених речей (Biuro Rzeczy Znalezionych) за місцем втрати документа і з'ясувати, чи не знайшовся паспорт.

Також, можна звернутися до відповідного консульства України у Польщі за місцем втрати документа та з'ясувати, чи не надходив паспорт до консульства.

У випадку, якщо втрачений закордонний паспорт не вдалося знайти, то можна звернутися до консульської установи України в Польщі для оформлення нового паспорта.

Окрім консульських установ, українці також можуть звернутися до одного із чотирьох представництв ДП «Документ» на території Польщі.

Якщо ж необхідно терміново повернутися в Україну, то можна отримати посвідчення особи на повернення в Україну у консульській установі. Воно має обмежений термін дії – 30 днів і призначене лише для в’їзду в Україну, наголосили у посольстві.

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