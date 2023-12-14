В посольстве объяснили, что делать, если потеряли заграничный паспорт в Польше

Если необходимо срочно вернуться в Украину, можно получить удостоверение личности на возвращение в Украину в консульском учреждении.

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В посольстве Украины в Польше объяснили, что делать, если потеряли или у вас украли заграничный паспорт.

Так, там объяснили, что, во-первых, для начала необходимо обратиться в полицию и сообщить о краже/потере заграничного паспорта. Во-вторых, в посольстве рекомендуют обратиться в Бюро найденных вещей (Biuro Rzeczy Znalezionych) по месту потери документа и выяснить, не нашелся ли паспорт.

Также можно обратиться в соответствующее консульство Украины в Польше по месту потери документа и выяснить, не поступал ли паспорт в консульство.

В случае, если потерянный заграничный паспорт не удалось найти, можно обратиться в консульское учреждение Украины в Польше для оформления нового паспорта.

Кроме консульских учреждений, украинцы также могут обратиться в одно из четырех представительств ГП «Документ» на территории Польши.

Если же необходимо срочно вернуться в Украину, можно получить удостоверение личности на возвращение в Украину в консульском учреждении. Оно имеет ограниченный срок действия – 30 дней и предназначено только для въезда в Украину, подчеркнули в посольстве.

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