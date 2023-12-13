Створення органу співрегулювання у сфері онлайн-медіа: сформовано робочу групу

Робоча група започатковує процес створення органу співрегулювання у сфері онлайн-медіа.

Фото: vikna.if.ua

У вівторок, 12 грудня, із кандидатів, яких висунули онлайн-медіа, було сформовано робочу групу, яка надалі працюватиме над створенням органу спільного регулювання у цій сфері. До неї увійшли 12 осіб – стільки передбачає Закон «Про медіа» і саме стільки кандидатів було подано від онлайн-медіа. Про це повідомив офіційний сайт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Оскільки кількість претендентів відповідала передбаченому складу робочої групи, то рейтингове голосування не проводилося і зустріч її учасників відбувалася онлайн.

Загалом до складу цієї робочої групи було подано 15 заяв, повідомила членкиня, відповідальна секретарка Національної ради Олена Ніцко. Однак три заяви були відхилені: одна надійшла пізніше від встановленого терміну (ТОВ «СЛМ Новини» (fakty.com.ua), а інші дві – від суб’єктів, що не були на той час зареєстровані як онлайн-медіа (ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс» (24tv.ua) і Dsnews.ua («Ділова столиця»).

Надалі над створенням статуту та установчих документів органу спільного регулювання у сфері онлайн медіа працюватиме робоча група у складі:

Леонід Бігунов-Новіков – висунений ТОВ «Національні інформаційні системи» (podrobnosti.ua).

Руслан Казновський – сайт «GamingPost.net».

Вікторія Мурована – АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Катерина М’яснікова – ТОВ «Телерадіокомпанія «А.С.С.».

Галина Петренко – ТОВ «Детектор медіа».

Оксана Романюк – ГО «Інститут масової інформації».

Катерина Рошук – «Букви» (bukvy.org).

Марина Сингаївська – Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Тетяна Снопко– онлайн-медіа «Главком» (ТОВ «Українські медійні системи»).

Микола Типусяк – «ЕСПРЕСО» (ТОВ «Голдберрі») (espreso.tv).

Андрій Філіппський – онлайн-видання «Репортер» (ТОВ «Редакція газети «Репортер»).

Сергій Яригін – ГО «Об’єднання Толока» («Студія Толока»).

Катерина М’яснікова, виконавча директорка Національної асоціації медіа, розповіла про завдання, що стоять надалі перед робочою групою. Вона зауважила, що особливим завданням саме цього органу співрегулювання є визначення критеріїв віднесення осіб до суб’єктів у сфері онлайн-медіа.

Учасники робочої групи обмінялися думками щодо організації своєї роботи. Зокрема, вони ще раз обговорили питання про те, що тільки зареєстровані в Національній раді суб’єкти можуть брати участь у роботі органу співрегулювання. Такою є норма частини третьої статті 94 Закону України «Про медіа».

Водночас, наголосила Олена Ніцко, це лише перший етап. На наступних етапах – створення робочих груп для розробки кодексів мовлення, обрання експертних колегій – інші представники онлайн-медіа, які до того часу вже встигнуть зареєструватися, зможуть долучитися до роботи органу спільного регулювання. Крім того, на запрошення у ньому зможуть працювати і фахові спеціалісти, науковці.

Вона побажала учасникам плідної роботи, а Національна рада зі свого боку готова надавати організаційну допомогу робочій групі.

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