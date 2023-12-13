Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК пропонує зміни до ЦПК і КАСУ, щоб забезпечити динаміку розгляду справ Антикорсудом

Як зазначає голова НАЗК, проблема низької динаміки розгляду судами справ про корупційні та пов’язані із корупцією кримінальні правопорушення визначена в Державній антикорупційній програмі.

За якими правилами ВККС завершить конкурс на вакансії місцевих та апеляційних судів, - закон

За новим законом ВККС завершує конкурси на зайняття вакантних посад суддів, оголошені 14 вересня, за правилами, що діють після набрання чинності Законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Депутати знов криміналізували контрабанду: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року

Міністерство оборони буде визначати строки перебування військовослужбовців Збройних Сил в міжнародних організаціях

Міноборони буде встановлювати співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у ЗСУ, - Кабмін схвалив зміни.

Вилучення чи викуп земель природно-заповідного фонду з комунальної власності можливі тільки за обов’язковим погодженням з Верховною Радою, - Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що втручання суду у право чоловіка мирно володіти земельною ділянкою відповідає закону.

  1. В Україні

Створення органу співрегулювання у сфері онлайн-медіа: сформовано робочу групу

18:28, 13 грудня 2023
Робоча група започатковує процес створення органу співрегулювання у сфері онлайн-медіа.
Створення органу співрегулювання у сфері онлайн-медіа: сформовано робочу групу
Фото: vikna.if.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У вівторок, 12 грудня, із кандидатів, яких висунули онлайн-медіа, було сформовано робочу групу, яка надалі працюватиме над створенням органу спільного регулювання у цій сфері. До неї увійшли 12 осіб – стільки передбачає Закон «Про медіа» і саме стільки кандидатів було подано від онлайн-медіа. Про це повідомив офіційний сайт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Оскільки кількість претендентів відповідала передбаченому складу робочої групи, то рейтингове голосування не проводилося і зустріч її учасників відбувалася онлайн.

Загалом до складу цієї робочої групи було подано 15 заяв, повідомила членкиня, відповідальна секретарка Національної ради Олена Ніцко. Однак три заяви були відхилені: одна надійшла пізніше від встановленого терміну (ТОВ «СЛМ Новини» (fakty.com.ua), а інші дві – від суб’єктів, що не були на той час зареєстровані як онлайн-медіа (ПрАТ «Телерадіокомпанія Люкс» (24tv.ua) і Dsnews.ua («Ділова столиця»).

Надалі над створенням статуту та установчих документів органу спільного регулювання у сфері онлайн медіа працюватиме робоча група у складі:

Леонід Бігунов-Новіков – висунений ТОВ «Національні інформаційні системи» (podrobnosti.ua).

Руслан Казновський – сайт «GamingPost.net».

Вікторія Мурована – АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Катерина М’яснікова – ТОВ «Телерадіокомпанія «А.С.С.».

Галина Петренко – ТОВ «Детектор медіа».

Оксана Романюк – ГО «Інститут масової інформації».

Катерина Рошук – «Букви» (bukvy.org).

Марина Сингаївська – Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Тетяна Снопко– онлайн-медіа «Главком» (ТОВ «Українські медійні системи»).

Микола Типусяк – «ЕСПРЕСО» (ТОВ «Голдберрі») (espreso.tv).

Андрій Філіппський – онлайн-видання «Репортер» (ТОВ «Редакція газети «Репортер»).

Сергій Яригін – ГО «Об’єднання Толока» («Студія Толока»).

Катерина М’яснікова, виконавча директорка Національної асоціації медіа, розповіла про завдання, що стоять надалі перед робочою групою. Вона зауважила, що особливим завданням саме цього органу співрегулювання є визначення критеріїв віднесення осіб до суб’єктів у сфері онлайн-медіа.

Учасники робочої групи обмінялися думками щодо організації своєї роботи. Зокрема, вони ще раз обговорили питання про те, що тільки зареєстровані в Національній раді суб’єкти можуть брати участь у роботі органу співрегулювання. Такою є норма частини третьої статті 94 Закону України «Про медіа».

Водночас, наголосила Олена Ніцко, це лише перший етап. На наступних етапах – створення робочих груп для розробки кодексів мовлення, обрання експертних колегій – інші представники онлайн-медіа, які до того часу вже встигнуть зареєструватися, зможуть долучитися до роботи органу спільного регулювання. Крім того, на запрошення у ньому зможуть працювати і фахові спеціалісти, науковці.

Вона побажала учасникам плідної роботи, а Національна рада зі свого боку готова надавати організаційну допомогу робочій групі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Борисенко
    Ірина Борисенко
    суддя Господарського суду міста Києва