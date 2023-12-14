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  1. Общество

Как записаться на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи через веб-портал ПФУ

08:37, 14 декабря 2023
Для записи необходимо выполнить некоторые шаги.
Как записаться на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи через веб-портал ПФУ
Источник фото: pfu.gov.ua
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, как записаться на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи через веб-портал ПФУ.

Так, в ПФУ объяснили, что для записи необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

  • В верхней части экрана выберите вкладку «Идентификация в режиме видеоконференции» и нажмите на нее.

Шаг 2. В форме, которая появится на экране, заполните все поля, отмеченные звездочкой. Выполните указанные на экране инструкции.

  • Заполните личные данные; данные документа, удостоверяющего личность;, укажите адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда); из выпадающего списка выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom; при необходимости, укажите вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (переводчик жестовой речи, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и т.п.), дайте согласие на передачу данных и нажмите «Подать заявление».
  • К заявлению могут быть приложены (в виде прикрепленных файлов) идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т.п. (размер каждого файла не должен превышать 1 Мб).

После подачи заявления с гражданином свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.

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