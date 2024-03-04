Одеські піротехніки ДСНС знищили якірну міну, фото

Знахідку фахівці знищили у безпечному місці.

На узбережжі Чорного моря виявили невідомий предмет, який в результаті виявився якірною міною. Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до Служби порятунку.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, сапери ідентифікували предмет як боєприпас, а саме – якірну міну.

Небезпечну знахідку фахівці знищили у безпечному місці.

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