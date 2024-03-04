Одесские пиротехники ГСЧС уничтожили якорную мину, фото

Находку специалисты уничтожили в безопасном месте.

На побережье Черного моря обнаружили неизвестный предмет, который в результате оказался якорной миной. Сообщение об опасной находке поступило в Службу спасения.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, саперы идентифицировали предмет как боеприпас, а именно – якорную мину.

Опасную находку специалисты уничтожили в безопасном месте.

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