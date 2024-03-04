На Николаевщине мужчина похитил и держал 8-летнюю девочку в тайнике под землей

За пределами села полицейские вместе с местными жителями нашли замаскированный тайник под землей, в котором находился мужчина вместе с похищенной девочкой.

Вечером 1 марта в полицию поступило сообщение от родных 8-летней девочки о том, что около 20:00 она внезапно исчезла из дома. Как отметили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, родные сообщили правоохранителям, что имеют подозрения, что ребенка мог похитить бывший сожитель ее бабушки, который длительное время проживал вместе с семьей.

Для поиска девочки сразу была развернута масштабная розыскная полицейская операция и создан оперативный штаб.

Правоохранители обследовали все здания и помещения поселка и его окрестности в радиусе пяти километров, также осмотрели колодцы, лесополосы, пустыри и поля. К поискам ребенка привлекли аэроразведку.

В результате за пределами села полицейские вместе с местными жителями нашли замаскированный тайник под землей, в котором находился мужчина вместе с похищенной девочкой.

Ребенка правоохранители отвезли в медицинское учреждение, а мужчину доставили в полицию, где следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас с девочкой работают психологи.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры полицейские сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

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