Трое судей Верховного Суда отказались от участия в конкурсе на должности судей КСУ

Уже семь кандидатов на должности судей КСУ прекратили участие в конкурсе накануне собеседований с Совещательной группой экспертов.

Источник фото: Совещательная группа экспертов

Семь кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины приостановили участие в конкурсе, даже не дождавшись собеседований с Совещательной группой экспертов (СГЭ, ДГЕ).

Наибольшие «потери» понесли кандидаты на должности судей КСУ по квоте Съезда судей.

Еще в феврале направил заявление о прекращении участия в конкурсе судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Вадим Игнатенко. Соответствующее заявление судьи было удовлетворено СГЭ 26 февраля.

1 марта на основании аналогичного заявления прекратил участие в конкурсе судья Большой Палаты Верховного Суда Сергей Мартев (одновременно был кандидатом и по квоте Верховной Рады).

Также 1 марта приостановил участие в конкурсе судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Александр Прокопенко.

2 марта Совещательная группа экспертов сообщила, что прекратил участие в конкурсе доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета им. Я. Мудрого Олег Печеный.

А уже 3 марта стало известно, что участие в отборе судей КСУ прекратила судья Киевского окружного административного суда Наталья Панченко (была кандидатом и по квоте Верховной Рады).

При этом в декабре прекратила участие в конкурсе доцент кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Лариса Корунчак.

Таким образом, собеседования уже прошли или еще пройдут 10 кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей. Абсолютное большинство из них – судьи первой инстанции или представители других юридических профессий. Кроме того, часть кандидатов по квоте Съезда судей уже продолжительное время принимает участие в различных конкурсах – конкурсах на должности судей Верховного Суда, членов ВККС или Высшего совета правосудия.

Судей Верховного Суда осталось среди кандидатов только двое – это судья КГС ВС Алла Олийнык и судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александра Яновская.

Что касается кандидатов на должности судей КСУ по квоте парламента, то кроме судей Сергея Мартева и Натальи Панченко, 14 февраля прекратил участие в конкурсе адвокат Роман Титикало.

Напомним, что собеседования с кандидатами на должности судей КСУ проходят со 2 по 8 марта.

Собеседования с кандидатами проводит Совещательная группа экспертов в составе шести членов (трое украинских представителей и трое иностранных экспертов, имеющих «контрольный голос» во время процедуры голосования).

Источник фото: Совещательная группа экспертов

Автор: Вячеслав Хрипун

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