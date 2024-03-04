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Троє суддів Верховного Суду відмовилися від участі у конкурсі на посади суддів КСУ

12:33, 4 березня 2024
Вже сім кандидатів на посади суддів КСУ припинили участь у конкурсі напередодні співбесід з Дорадчою групою експертів.
Троє суддів Верховного Суду відмовилися від участі у конкурсі на посади суддів КСУ
Джерело фото: Дорадча група експертів
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Сім кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України припинили участь у конкурсі, навіть не дочекавшись співбесід з Дорадчою групою експертів (ДГЕ).

Найбільші «втрати» понесли кандидати на посади суддів КСУ за квотою З’їзду суддів.

Так, ще у лютому надіслав заяву про припинення участі у конкурсі суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Вадим Ігнатенко. Відповідна заява судді була задоволена ДГЕ 26 лютого.

1 березня на підставі аналогічної заяви припинив участь у конкурсі суддя Великої Палати Верховного Суду Сергій Мартєв (одночасно був кандидатом і за квотою Верховної Ради).

Також 1 березня припинив участь у конкурсі суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Олександр Прокопенко.

2 березня Дорадча група експертів повідомила про те, що припинив участь у конкурсі доцент кафедри цивільного права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого Олег Печений.

А вже 3 березня стало відомо, що участь у відборі суддів КСУ припинила суддя Київського окружного адміністративного суду Наталія Панченко (була кандидатом і за квотою Верховної Ради).

При цьому ще у грудні припинила участь у конкурсі доцент кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» Лариса Корунчак.

Таким чином, наразі співбесіди вже пройшли або ще пройдуть 10 кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів. Абсолютна більшість з них – судді першої інстанції або представники інших юридичних професій. Крім того, частина кандидатів по квоті З’їзду суддів вже тривалий час бере участь у різних конкурсах – конкурсах на посади суддів Верховного Суду, членів ВККС або Вищої ради правосуддя.

Суддів Верховного Суду залишилось серед кандидатів лише двоє – це суддя КЦС ВС Алла Олійник та суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександра Яновська.

Що ж до кандидатів на посади суддів КСУ по квоті парламенту, то окрім суддів Сергія Мартєва і Наталії Панченко, 14 лютого припинив участь у конкурсі адвокат Роман Титикало.

Нагадаємо, що співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ проходять з 2 по 8 березня.

Співбесіди з кандидатами проводить Дорадча група експертів у складі шести членів (троє українських представників і троє іноземних експертів, які мають «контрольний голос» під час процедури голосування).

Джерело фото: Дорадча група експертів

Автор: В’ячеслав Хрипун

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