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  1. В Україні

Махінації із землею на майже 1,5 млн грн: на Закарпатті викрили посадовця ЦНАПу

16:09, 4 березня 2024
Державний реєстратор нелегально переоформив на місцевого мешканця землю загальною площею 1 гектар.
Махінації із землею на майже 1,5 млн грн: на Закарпатті викрили посадовця ЦНАПу
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Управління СБ України в Закарпатській області повідомила, що викрило державного реєстратора районного ЦНАПу, який займався незаконною реєстрацією прав власності на землі, що належали територіальній громаді. Внаслідок дій посадовця державі завдано збитків на майже 1,5 млн грн, передає пресслужба відомства.

Правоохоронці встановили, що посадовець вносив до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно неправдиві відомості про право власності на земельні ділянки. У такий спосіб, земельні ділянки, що належали територіальній громаді, переходили у приватну власність.

Правоохоронці встановили, що державний реєстратор нелегально переоформив на місцевого мешканця землю загальною площею 1 гектар.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру.

У СБУ додали, що зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Черкащині до суду скерували обвинувальний акт стосовно місцевої жительки, яка несанкціоновано змінила дані, які обробляються в автоматизованих системах.

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