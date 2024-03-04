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  1. В Украине

Махинации с землей почти на 1,5 млн грн: на Закарпатье разоблачили чиновника ЦНАПа

16:09, 4 марта 2024
Государственный регистратор нелегально переоформил на местного жителя землю общей площадью в 1 гектар.
Махинации с землей почти на 1,5 млн грн: на Закарпатье разоблачили чиновника ЦНАПа
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Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что разоблачило государственного регистратора районного ЦНАПа, который занимался незаконной регистрацией прав собственности на земли, принадлежавшие территориальной общине. В результате действий чиновника государству нанесен ущерб почти на 1,5 млн грн, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что чиновник вносил в Государственный реестр прав на недвижимое имущество ложные сведения о праве собственности на земельные участки. Таким образом, принадлежавшие территориальной общине земельные участки переходили в частную собственность.

Стражи порядка установили, что государственный регистратор нелегально переоформил на местного жителя землю общей площадью 1 гектар.

В настоящее время чиновнику сообщено о подозрении.

В СБУ добавили, что злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в суд направили обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая несанкционированно изменила информацию, обрабатываемую в автоматизированных системах.

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