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Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.

Верховный Суд отказал адвокату во взыскании расходов на правовую помощь из-за злоупотребления правами

Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, учитывая злоупотребление процессуальными правами.

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Верховный Суд напомнил, когда истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства

Истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства, если докажет факт чрезмерной продолжительности досудебного расследования и то, что тем самым ему был причинен материальный или моральный ущерб, и обоснует его размер.

  1. В Украине

Незаконно зарегистрировала земельный участок: будут судить государственного кадастрового регистратора

23:55, 3 марта 2024
В результате действий регистратора земля выбыла из собственности территориального общества.
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В Черкасской области в суд направили обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая несанкционированно изменила информацию, обрабатываемую в автоматизированных системах.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 36-летняя женщина, занимавшая должность государственного кадастрового регистратора в территориальном подразделении Госгеокадастра, несанкционированно внесла в земельный кадастр сведения о регистрации за физическим лицом земельного участка площадью 0,0391 га.

В результате указанных действий эта земля выбыла из собственности территориального общества.

В настоящее время с целью возобновления права общины на землю прокуратура обратилась в суд с иском.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины правонарушительнице грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет.

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