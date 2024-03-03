Незаконно зарегистрировала земельный участок: будут судить государственного кадастрового регистратора

В результате действий регистратора земля выбыла из собственности территориального общества.

В Черкасской области в суд направили обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая несанкционированно изменила информацию, обрабатываемую в автоматизированных системах.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 36-летняя женщина, занимавшая должность государственного кадастрового регистратора в территориальном подразделении Госгеокадастра, несанкционированно внесла в земельный кадастр сведения о регистрации за физическим лицом земельного участка площадью 0,0391 га.

В результате указанных действий эта земля выбыла из собственности территориального общества.

В настоящее время с целью возобновления права общины на землю прокуратура обратилась в суд с иском.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины правонарушительнице грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет.

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