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Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.

Верховный Суд отказал адвокату во взыскании расходов на правовую помощь из-за злоупотребления правами

Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, учитывая злоупотребление процессуальными правами.

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Верховный Суд напомнил, когда истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства

Истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства, если докажет факт чрезмерной продолжительности досудебного расследования и то, что тем самым ему был причинен материальный или моральный ущерб, и обоснует его размер.

  1. В Украине

Как уберечь себя от мошенничества в сети интернет: советы полиции

22:57, 3 марта 2024
Украинцам дали несколько советов, как не попасть на «крючок» интернет-мошенников.
Как уберечь себя от мошенничества в сети интернет: советы полиции
Фото: tsn.ua
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Патрульная полиция Кривого Рога рассказала гражданам, как уберечь себя от мошенничества в интернете. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Советы, как не попасть на «крючок» интернет-мошенников:

- не разглашайте информацию о платежной карте, а именно: срок действия, код CVC2/CVV2, ПИН-код;

- производите оплату за товар после получения, старайтесь избегать покупок, где требуют оплатить товар заранее;

- покупайте товары только на проверенных сайтах;

- не заходите в онлайн-банкинг через сеть Wi-Fi в публичных местах, ведь это может привести к источнику персональных данных;

- уместно включить SMS-сообщения относительно операций с вашими платежными картами.

Если же вы все же стали жертвой мошенников – не медлите, звоните по телефону на 102, добавляют в полиции.

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