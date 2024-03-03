Как уберечь себя от мошенничества в сети интернет: советы полиции

Украинцам дали несколько советов, как не попасть на «крючок» интернет-мошенников.

Фото: tsn.ua

Патрульная полиция Кривого Рога рассказала гражданам, как уберечь себя от мошенничества в интернете. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Советы, как не попасть на «крючок» интернет-мошенников:

- не разглашайте информацию о платежной карте, а именно: срок действия, код CVC2/CVV2, ПИН-код;

- производите оплату за товар после получения, старайтесь избегать покупок, где требуют оплатить товар заранее;

- покупайте товары только на проверенных сайтах;

- не заходите в онлайн-банкинг через сеть Wi-Fi в публичных местах, ведь это может привести к источнику персональных данных;

- уместно включить SMS-сообщения относительно операций с вашими платежными картами.

Если же вы все же стали жертвой мошенников – не медлите, звоните по телефону на 102, добавляют в полиции.

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