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  1. В Україні

Як уберегти себе від шахрайства в мережі інтернет: поради поліції

22:57, 3 березня 2024
Українцям дали кілька порад, як не втрапити на «гачок» інтернет-шахраїв.
Як уберегти себе від шахрайства в мережі інтернет: поради поліції
Фото: tsn.ua
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Патрульна поліція Кривого Рогу розповіла громадянам, як уберегти себе від шахрайства в мережі інтернет. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Поради, як не втрапити на «гачок» інтернет-шахраїв:

- не розголошуйте інформацію про платіжну карту, а саме: термін дії, код CVC2/CVV2, ПІН-код;

- здійснюйте оплату за товар після отримання, намагайтеся уникати покупок, де вимагають оплатити товар наперед;

- купуйте товари тільки на перевірених сайтах;

- не заходьте до онлайн-банкінгу через мережу Wi-Fi в публічних місцях, адже це може призвести до джерела персональних даних;

- доречно увімкнути SMS-повідомлення стосовно операцій з вашими платіжними картками.

Якщо ж ви все ж стали жертвою шахраїв — не зволікайте, телефонуйте на 102, додають у поліції.

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