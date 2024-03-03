Як уберегти себе від шахрайства в мережі інтернет: поради поліції

Патрульна поліція Кривого Рогу розповіла громадянам, як уберегти себе від шахрайства в мережі інтернет. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Поради, як не втрапити на «гачок» інтернет-шахраїв:
- не розголошуйте інформацію про платіжну карту, а саме: термін дії, код CVC2/CVV2, ПІН-код;
- здійснюйте оплату за товар після отримання, намагайтеся уникати покупок, де вимагають оплатити товар наперед;
- купуйте товари тільки на перевірених сайтах;
- не заходьте до онлайн-банкінгу через мережу Wi-Fi в публічних місцях, адже це може призвести до джерела персональних даних;
- доречно увімкнути SMS-повідомлення стосовно операцій з вашими платіжними картками.
Якщо ж ви все ж стали жертвою шахраїв — не зволікайте, телефонуйте на 102, додають у поліції.
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