Незаконно зареєструвала земельну ділянку: судитимуть державного кадастрового реєстратора

У результаті дій реєстратора земля вибула із власності територіальної громади.

На Черкащині до суду скерували обвинувальний акт стосовно місцевої жительки, яка несанкціоновано змінила дані, які обробляються в автоматизованих системах.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 36-річна жінка, яка обіймала посаду державного кадастрового реєстратора в територіальному підрозділі Держгеокадастру, несанкціоновано внесла до земельного кадастру відомості про реєстрацію за фізичною особою земельної ділянки площею 0,0391 га.

У результаті вказаних дій ця земля вибула із власності територіальної громади.

Наразі з метою поновлення права громади на землю прокуратура звернулася до суду з позовом.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років.

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