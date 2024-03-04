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  1. В Украине

В Днепре задержали предателя, который помогал рф выявить радиолокационные станции ВСУ, чтобы «обойти» украинскую ПВО

15:50, 4 марта 2024
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
В Днепре задержали предателя, который помогал рф выявить радиолокационные станции ВСУ, чтобы «обойти» украинскую ПВО
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В Днепре задержан агент военной разведки рф, который разведывал места базирования систем ПВО и логистические маршруты Сил обороны на территории региона. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Прежде фигурант пытался выявить позиции радиолокационных комплексов ВСУ.

Эта информация нужна была кафирам для того, чтобы попытаться «обойти» украинскую противовоздушную оборону во время новых воздушных ударов.

«Также в случае получения точных координат захватчики планировали осуществить прицельные ракетно-дроновые удары по украинским радиолокационным станциям», — добавили в СБУ.

Кроме того, еще одной задачей российского агента было выследить основные трассы, по которым двигались автоцистерны с топливом в направлении передовой.

СБУ разоблачила вражеского приспешника еще на начальном этапе его разведывательной активности.

«Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия и своевременно задержать агента, а также установить его российского куратора - кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру)», - отметили в Службе.

По данным следствия, он дистанционно завербовал жителя Днепра в декабре 2023 года.

В поле зрения агрессора он попал как идеологический сторонник рашизма, излагавший собственные антиукраинские сообщения в Телеграмм-каналах прокремлевских блоггеров.

Для выполнения враждебных задач предатель объезжал местность на собственном автомобиле и скрыто фиксировал украинские объекты. Коммуникацию с оккупантами он поддерживал через популярный мессенджер.

Во время обысков в помещении задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его переписки с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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