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  1. В Украине

Какие банкноты чаще всего подделывали в 2023 году – в НБУ раскрыли статистику

21:37, 4 марта 2024
Большинство изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов.
Какие банкноты чаще всего подделывали в 2023 году – в НБУ раскрыли статистику
Источник фото: НБУ
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В 2023 году на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельных банкнот. В 2022 году – около 2,2 банкноты. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В НБУ отмечают, что по результатам мониторинга изъятия из обращения банкнот нацвалюты по итогам прошлого года, уровень подделки банкнот гривны в 2023 году оставался низким.

Для сравнения, согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Евросоюза в 2023 году почти в восемь раз выше и составил примерно 16 банкнот евро, по итогам 2022 года – 13 банкнот.

Как пишут в Нацбанке, чаще всего в 2023 году подрабатывали банкноты старого образца, в частности большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов:

  • 200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);
  • 500 грн (24% и 41% соответственно);
  • 100 грн (8% и 3% соответственно).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли всего 7%.

Уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году также был низким. За 2023 год в Украине изъяли из обращения менее семисот поддельных банкнот иностранной валюты, в 2022 году – около шестисот.

Среди них преобладали доллары США – 97% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось только 3% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 100 и 50 долларов США (92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
  • 50 и 200 евро (39% и 30% от общего количества изъятых поддельных евро).

 

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