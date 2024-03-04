Люди с II-III группой инвалидности должны пройти повторный медосмотр, — офицер Нацгвардии

Повторное обследование поможет определить возможность задействования лица в армии.

Фото: tsn.ua

Люди с II и III группой инвалидности должны пройти повторное обследование для определения их роли в рядах Сил обороны. Об этом заявил офицер Национальной гвардии Украины Сергей Позняк.

«Сейчас у нас мобилизационный потенциал упал, поэтому нам нужно этот параметр подтягивать. Надо пересмотреть всех, кто имеет 2-3 группы по поводу возможности задействования в армии», — отметил Позняк.

Офицер НГУ подчеркнул, что военная служба не всегда связана с непосредственным участием в боевых действиях.

По его словам, есть штабная, фортификационная и инструкторская работа, где человек с инвалидностью может быть задействован.

Ранее мы писали, что лица, которые после 24 февраля 2022 года имеют инвалидность ІІ и ІІІ групп, заставят пройти повторное медицинское освидетельствование. Такое решение было поддержано Комитетом Верховной Рады по национальной безопасности.

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