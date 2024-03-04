В столичном «Гидропарке» отремонтировали дорожки с убытком в 200 000 грн

Руководитель подрядной организации внес в акты выполненных работ недостоверные сведения.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами при выполнении работ по ремонту в парке отдыха «Гидропарк».

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2022 году «Киевзеленстрой» и подрядная организация заключили договор на капитальный ремонт дорожек в парке отдыха «Гидропарк».

В дальнейшем подрядчик внес в акты выполненных работ недостоверные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом, бюджету столицы был нанесен ущерб на сумму более 200 000 грн.

В прокуратуре добавили, что после сообщения директору подрядной организации о подозрении, установленный ущерб он возместил в полном объеме.

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