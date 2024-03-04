У столичному «Гідропарку» відремонтували стежки зі збитками у 200 000 грн

Керівник підрядної організації вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно директора підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт з ремонту в парку відпочинку «Гідропарк».

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2022 році «Київзеленбуд» та підрядна організація уклали договір на капітальний ремонт доріжок в парку відпочинку «Гідропарк».

У подальшому підрядник вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Таким чином, бюджету столиці було завдано збитків на суму понад 200 000 грн.

У прокуратурі додали, що після повідомлення директору підрядної організації про підозру, встановлені збитки він відшкодував в повному обсязі.

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