Школярам у Тайвані даватимуть додаткові вихідні, щоб покращити їхнє психічне здоровʼя

Ця ініціатива є відповіддю на зростаючу стурбованість проблемами психічного здоров’я серед молоді на Тайвані.

Джерело фото: taipeitimes.com

У цьому місяці середні школи Тайваню почнуть пропонувати учням відпустку для відновлення психічного здоровʼя. Так хочуть вирішити проблему зростаючого рівня самогубств серед молоді й знизити високий рівень стресу та депресії, пише «The Guardian».

Згідно з програмою, учні середньої школи зможуть подати заявку для отримання до трьох вихідних днів без підтвердження потреби на кожен семестр з дозволу батьків.

На участь у програмі вже погодилися 40 шкіл, повідомляє Міністерство освіти.

Ця ініціатива є відповіддю на зростаючу стурбованість проблемами психічного здоров’я серед молоді на Тайвані. У період з 2014 по 2022 рік рівень самогубств серед людей віком від 15 до 24 років зріс більш ніж удвічі, хоча загальний рівень знизився.

Як пише видання, пілотна програма для середньої школи наслідує ініціативи, які вже діють у десятках тайванських університетів – там пропонують до п’яти днів відпустки для відновлення психічного здоров’я.

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