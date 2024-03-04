Школьникам в Тайване будут давать дополнительные выходные, чтобы улучшить их психическое здоровье

Эта инициатива является ответом на растущую обеспокоенность проблемами психического здоровья среди молодежи на Тайване.

Источник фото: taipeitimes.com

В этом месяце средние школы Тайваня начнут предлагать ученикам отпуск по восстановлению психического здоровья. Так хотят решить проблему растущего уровня самоубийств среди молодежи и снизить высокий уровень стресса и депрессии, пишет «The Guardian».

Согласно программе, ученики средней школы смогут подать заявку на получение до трех выходных дней без подтверждения потребности на каждый семестр с разрешения родителей.

На участие в программе уже согласились 40 школ, сообщает Министерство образования.

Эта инициатива является ответом на растущую обеспокоенность проблемами психического здоровья среди молодежи на Тайване. В период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди людей в возрасте от 15 до 24 лет вырос более чем вдвое, хотя общий уровень снизился.

Как пишет издание, пилотная программа для средней школы следует инициативам, которые уже действуют в десятках тайваньских университетов – там предлагают до пяти дней отпуска для восстановления психического здоровья.

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