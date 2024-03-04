Как получить помощь в случае смерти пенсионера: разъяснение

Органами Пенсионного фонда Украины оказывается помощь на погребение при смерти пенсионера.

Фото: social.com.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как получить помощь на похороны в случае смерти пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, відповідно до статті 53 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті.

Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги — тримісячна пенсія, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (стаття 61 Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»..

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Виплата допомоги на поховання в разі смерті осіб, яким пенсія призначена відповідно до Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», органами Пенсійного фонду України не здійснюється.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Особа, яка звертається за отриманням допомоги на поховання, подає такі документи:

- заяву про виплату допомоги на поховання;

- документ, що посвідчує особу заявника;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть (може видаватися в разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради);

- свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті (подається, якщо громадянин помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави);

- довідку про взяття на облік ВПО (для заявників, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованих територіях);

- реквізити банківського рахунку у форматі ІВАN.

Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

Виплата допомоги на поховання у зв'язку зі смертю одержувача пенсії здійснюється виключно через уповноважені банки.

Допомога на поховання виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

Якщо в одержувача відсутній поточний банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему «Швидка копійка»: заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку може отримати кошти, звернувшись із документом, що посвідчує особу.

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