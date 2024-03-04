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  2. / В Украине

На Сумщине обнаружили тайник с боеприпасами врага, фото

18:16, 4 марта 2024
По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы Силами обороны Украины.
На Сумщине обнаружили тайник с боеприпасами врага, фото
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Вблизи границы на Сумщине обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными рф. Как сообщили в Государственном бюро расследований, вражеский тайник обнаружили во время оперативных мероприятий.

По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы Силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области.

В замаскированном в лесополосе тайнике хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм.

В ГБР пишут, что после проведения экспертизы изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны.

Уголовное производство по факту находки расследует ГУНП в Сумской области.

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