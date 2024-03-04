Киевлянин отправил полиции видео, где авто проехало на красный сигнал светофора: наказали ли нарушителя

В Киеве привлекли к ответственности водителя автомобиля Toyota, который проехал на запрещающий сигнал светофора в Подольском районе города. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
Видео с правонарушением передал правоохранителям небезразличный гражданин. Инспекторы разыскали и остановили нарушителя.
С водителем была проведена профилактическая беседа относительно недопущения таких нарушений в будущем и вынесено на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.
В полиции напомнили, что за такое нарушение предусмотрен штраф - 510 гривен.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.
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