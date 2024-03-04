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  1. В Украине

Центр правительства будет запущен до 2025 года, — министр Олег Немчинов

14:01, 4 марта 2024
Центр правительства может перенять на себя вопросы организационного кадрового обеспечения министерств.
Центр правительства будет запущен до 2025 года, — министр Олег Немчинов
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Министр Кабинета Министров Олег Немчинов допускает запуск Центра правительства до 2025 года. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

Мы поставили это в план действий правительств на этот год и как приоритет для разработки соответствующего законопроекта. Это фактически формирование на базе секретариата Кабинета Министров органа, значительно усиливающего координацию, и со стороны Министерств и ЦОИВ, и экспертность документов... Формирование сильного Центра правительства – это, прежде всего, разработка правильной нормативной базы. Плюс мы должны рассматривать Центр правительства в контексте всеобщего завершения реформы государственного управления и лишения правительства неприсущих функций», - отметил Немчинов.

Министр подчеркнул, что формирование Центра правительства – это усиление возможности правительства по принятию нормотворческих документов и усилению регламентной работы, «тот инструмент, который позволит «правительственной машине» работать слаженно и стабильно».

Немчинов также объяснил, чем Центр правительства будет отличаться от Секретариата Кабмина.

«Секретариат, по большому счету, является вспомогательным органом, готовящим заседание правительства и обеспечивающим деятельность руководства правительства, а Центр правительства должен быть тем органом, который, получив соответствующий статус, будет делать правильную экспертизу, касающуюся в целом политики министерств и ЦОИВ», — уточнил он.

«То есть, чтобы эти политики были четко закреплены за соответствующими экспертами в Центре правительства и соответствующим образом отражались при вынесении нормативки, в том числе на заседание правительства», - добавил министр.

Также Немчинов отметил, что Центр правительства может перенять на себя вопросы организационного кадрового обеспечения министерств.

«Потому что сейчас, когда мы проводили комплексно-функциональное обследование, мы посмотрели по некоторым министерствам и ЦОИВ, функция обслуживания превышала более 30%, что больше общепринятой практики в странах Европейского Союза. Для министерств мы думали о том, чтобы централизовать это. Мы уже несколько лет работаем с проектом HRMIS, занимающимся кадрово-финансовым обеспечением государственной службы. Сейчас идет его аудит, потому что мы хотим понять, на какой он стадии, и можем ли мы при формировании Центра правительства его полноценно использовать для министерств», - рассказал министр.

По его словам, при наличии нормального цифрового элемента можно много функционала от министерств забрать на Центр правительства, «и не потребуется столь большой аппарат по обслуживанию».

По мнению Немчинова, руководителем Центра правительства должен быть государственный секретарь Кабмина.

«Мы запланировали себе первый квартал этого года, то есть фактически есть еще месяц для того, чтобы сделать первый концепт, и я надеюсь, что в первом полугодии мы сможем уже перейти к обсуждению проекта закона с экспертной средой. Потому что это достаточно серьезный документ, он касается, в частности, вынесения изменений по политическому статусу. Потому что ни для кого не секрет, что есть юридические баталии относительно того, должен ли Секретариат Кабмина быть юридическим лицом, должны быть как другие органы, обеспечивающие работу Верховной Рады или президента Украины», - отметил он.

Министр также предположил, что Центр правительства может запуститься еще до 2025 года.

Ранее мы писали, что в Украине может быть создан новый орган – Центр правительства.

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