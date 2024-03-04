Понятие «малозначительные дела» заменить «делами незначительной сложности»: появился законопроект об изменениях в ГПК во исполнение Решения КСУ

В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект по выполнению Решения КСУ по малозначительным делам.

В Верховной Раде 29 февраля зарегистрировали еще один законопроект 11053 для, как указывает автор, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Павел Павлиш, выполнение Решения Конституционного Суда Украины от 22 ноября 2023 года №10-р(II)/2023.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 22 ноября 2023 года КСУ принял решение № 10-р(II)/2023 по делу о гарантировании права на судебную защиту по малозначительным спорам. Так, КСУ признал неконституционными пункты 1, 5 ч. 6 статьи 19 Гражданского процессуального кодекса, определяющих, что малозначительными делами являются:

1 – дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – то есть по состоянию на 2023 год 268 400 грн;

5 – дела о защите прав потребителей, цена иска в которых не превышает 250 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 671 000 грн.

В частности, КСУ отметил, что установление в процессуальном законе размера цены иска как критерия для отнесения дела к категории малозначительных должно быть основано на принципиальных соразмерностях, что обязывает государство определить в Кодексе такой размер цены иска, который не будет чрезмерным для избранной цели и не исказит понимание дела как малозначительного для лица.

Вместе с тем, определенные размеры цены иска как критерии отнесения дела к категории малозначительных в суммах 268 400 грн и 671 000 грн не только значительны, но и превышают установленные в законе размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц и минимальной заработной платы.

Кроме того, КСУ отметил, что согласно Европейской процедуре разрешения мелких исков в странах ЕС (Правила ESCP) процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, если размер исковых требований не превышает 5 000 евро.

В то же время, в Украине, чтобы гражданское дело не считалось малозначительным, цена иска должна составлять по официальному курсу Национального банка более 6 801 евро, а по делам о защите прав потребителей – более 17 002 евро.

Следовательно, как указал КСУ, предписания пунктов 1, 5 части 6 статьи 19 ГПК определяют денежный критерий отнесения дел к категории малозначительных в размерах, превышающих аналогичный показатель, установленный в Правилах ESCP.

Эти пункты утрачивают силу через 6 месяцев со дня принятия КСУ этого решения, то есть в мае 2024 года.

К тому времени Верховной Раде нужно привести нормативное регулирование, установленное этими пунктами ГПК в соответствии с Конституцией и решением КСУ.

Что предлагает Павел Павлиш?

Законопроектом 11053 предлагается:

- С целью урегулирования института судебной защиты по малозначительным спорам законопроектом предложено заменить понятие «малозначительные дела» на понятие «дела незначительной сложности». Как указывает автор в обосновании, с начала внедрения в действие положений процессуальных кодексов, вводивших в действие термин «малозначительные дела», встал вопрос о том, что такой термин нивелирует значение соответствующих дел для государства, хотя на самом деле так не является. Соответствующие споры не малозначительны для участников таких дел, а могут быть наоборот значимыми для них.

- Соответствующие изменения предлагается внести в п. 1 ч. 4, абзац 1 ч. 6 статьи 19, ч. 2 статьи 60, пункт 1 ч. 1 статьи 274, подпункт "г" ч. 3 статьи 389 ГПК.

- в пункте 1 ч. 6 статьи 19, в пункте 1 ч. 6 статьи 279, ч. 1 статьи 369 ГПК изменить размер цены иска для определения «дела незначительной сложности» из 100 до 30 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что будет соответствовать четырем среднемесячным заработным платам Как отмечает автор, на конец 2023 года показатель ожидаемого уровня номинальной среднемесячной зарплаты работников составлял 18 527 грн. Согласно Постановлению КМУ от 15 декабря 2023 г. № 1315 «Об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы» в 2024 году этот показатель определен Правительством на уровне 21 809 грн.

- Пункт 2 ч. 6 статьи 19 ГПК изложен в новой редакции, предусматривающей, что делами незначительной сложности также могут быть признаны дела, цена иска в которых не превышает 250 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, кроме дел, подлежащих рассмотрению только по правилам общего искового производства.

- исключить пункт 5 ч. 6 статьи 19 ГПК, который устанавливает, что дела о защите прав потребителей, цена иска в которых не превышает 250 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. По мнению автора, неуместно выделение в пункте 5 статьи 19 ГПК такой категории дел незначительной сложности (малозначных дел в действующей редакции ГПК) как дела о защите прав потребителей. Это уменьшит «порог» отнесения такой категории дел к делам незначительной сложности с 250 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 30. «В действующей редакции малозначительные дела и автоматически рассматриваются в порядке упрощенного искового производства в силу предписаний процессуального закона. В то же время под категорию дел о защите прав потребителей, достаточно сложных в правоприменении, подпадают почти все гражданские дела относительно недействительности сделки, расторжения договоров, о взыскании суммы задолженности. В частности, в кредитно-ипотечных спорах, депозитных делах, договорных делах (относительно договоров подряда, купли-продажи, найма, аренды, поручения, перевозки, хранения, жилищно-коммунальные споры и т.п.) первой среди заявленных стороной требований всегда является требование о защите прав потребителей. В этой связи законопроектом предлагается исключить пункт 5 части шестой статьи 19 ГПК», - отмечает автор.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», это не первый законопроект, направленный на выполнение решения КСУ. Ранее группа народных депутатов, куда входят представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Максим Дырдин и председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов зарегистрировали законопроект 11026 относительно нового предела для определения малозначительных дел.

Автор: Наталя Мамченко

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