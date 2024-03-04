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  1. В Украине

Нацбанк внес две новые платежные системы в перечень важных объектов платежной инфраструктуры

13:26, 4 марта 2024
К категории важных платежных систем отнесены шесть платежных систем.
Нацбанк внес две новые платежные системы в перечень важных объектов платежной инфраструктуры
Источник фото: Jonas Leupe / Unsplash
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В Национальном банке сообщили, что в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2023 году был определен список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Да, единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) НБУ.

К категории важных платежных систем отнесено шесть платежных систем, а именно:

  • «MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;
  • «Visa», Visa International Service Association, США;
  • «NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;
  • «PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;
  • «MONEYCOM», ООО «СВИФТ ГАРАНТ», Украина;
  • «Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.

Две платежные системы – «PrivatMoney» и «MONEYCOM» – являются новыми в перечне по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно важных и важных платежных систем:

  • АО КБ «ПриватБанк» (СЕП НБУ, «MasterCard», «Visa»);
  • АО «ПУМБ» («PrivatMoney»);
  • ООО «ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ» («Финансовый мир»).

Также по результатам 2023 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО «ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС ЛИНК».

В НБУ отметили, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности Национальный банк осуществляет ежегодно по итогам их деятельности в течение предыдущего года.

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