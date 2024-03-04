Биткоин достиг двухлетнего максимума – превысил $65 000

В последний раз биткоин торговался выше $60 000 в ноябре 2021 года.

Источник фото: Kanchanara / Unsplash

Согласно данным CoinMarketCap биткоин достиг двухлетнего максимума, превысив отметку в $65 000. В последний раз биткоин торговался выше $60 000 в ноябре 2021 года.

Региональный глава Binance в СЕЕ и Центральной Азии Кирилл Хомяков, пояснил, что кроме одобрения ETF фондов, важную роль в росте криптоактива играет халвинг BTC, который должен вот-вот состояться, пишет «Mind».

«Удвоение стоимости на токен может привести к выходу некоторых майнеров с рынка, особенно тех, кто имеет менее эффективные операции или более высокие эксплуатационные расходы. Это уменьшение количества майнеров может потенциально повлиять на возможности сети, по крайней мере, временно. С другой стороны, мы также можем увидеть, как некоторые из более крупных майнеров находят возможности для приобретения меньших конкурентов или становятся свидетелями большего количества слияний в этой сфере, поскольку майнеры стремятся консолидировать сделки. Это может уменьшить количество майнеров, но сохранить общий размер майнинговых операций примерно таким, как он есть сейчас», – отметил Хомяков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.