Медик обнаружил пять малокалиберных выстрелов, один из которых попал в сердце.

Как сообщалось, российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции Главного управления разведки Минобороны перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

Стало известно, что 28-летний российский пилот получил пять выстрелов, находясь менее чем в 500 футах (~150 метров) от местного полицейского участка. Новые подробности узнало издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что полиция отреагировала в течение нескольких минут после убийства мужчины. Но к тому времени Кузьминов, скорее всего, был уже мертв, сообщили изданию свидетели.

«Когда я позвонил в экстренную службу, я уже знал, что мужчина мертв», - рассказал руководитель ОСМД, где жил Кузьминов.

Медик обнаружил пять малокалиберных выстрелов, один из которых попал в сердце, что свидетельствует о точности, с которой преступник убил Кузьминова.

Личность подозреваемого еще не установлена, но официальный представитель, осуществляющий расследование, сказал, что следователи считают, что к убийству пилота причастен кремль.

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