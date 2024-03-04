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  1. У світі

Куля потрапила прямо в серце: з’явилися нові деталі вбивства російського пілота Максима Кузьмінова

12:49, 4 березня 2024
Медик виявив п'ять малокаліберних пострілів, один із яких потрапив в серце.
Куля потрапила прямо в серце: з’явилися нові деталі вбивства російського пілота Максима Кузьмінова
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Як повідомлялося, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії рф на територію України, знайшли мертвим у Іспанії.

Стало відомо, що 28-річний російський пілот отримав п’ять пострілів, перебуваючи менш ніж за 500 футів (~150 метрів) від місцевої поліцейської дільниці. Нові подробиці дізналося видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що поліція відреагувала протягом декількох хвилин після вбивства чоловіка. Але на той час Кузьмінов, найімовірніше, був уже мертвий, повідомили виданню свідки.

«Коли я зателефонував до екстренної служби, я вже знав, що чоловік мертвий», — розповів керівник ОСББ, де жив Кузьмінов.

Видання додає, що медик виявив п'ять малокаліберних пострілів, один із яких потрапив в серце, що свідчить про влучність, з якою злочинець убив Кузьмінова.

Особу підозрюваного ще не встановлено, але офіційний представник, який здійснює розслідування, сказав виданню, що слідчі вважають, що до вбивства пілота причетний кремль.

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