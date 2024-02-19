У ГУР підтвердили, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав Мі-8 в Україну, знайшли мертвим

В Іспанії знайшли мертвим Максима Кузьмінова.

Фото: Укрінформ

У понеділок, 19 лютого, у ЗМІ з’явилася інформація про загибель російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8 на територію України. Речник ГУР МО України Андрій Юсов прокоментував цю інформацію виданню Суспільне.

"Можемо підтвердити факт смерті", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Кузьмінов нібито був убитий 12 пострілами, а потім збитий автомобілем своїх кілерів.

Нагадаємо, Кузьмінов у вересні минулого року пригнав гелікоптер з росії в Україну.

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