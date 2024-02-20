Працівниця банку, яка ошукала клієнта на 40 000 грн, постала перед судом

На Черкащині співробітниця банку ошукала клієнта.

Фото: zmi.ck.ua

На Черкащині суд визнав винною працівницю банківської установи, яка використовуючи конфіденційну інформацію, заволоділа чужим майном шляхом обману.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, жителька м. Звенигородка, яка працювала головним кредитним фахівцем територіального відділення одного з банків, без відома та згоди клієнта банку змінила в його анкеті фінансовий номер телефону на свій та внесла до автоматизованої системи банку без згоди клієнта його персональні дані.

«Ці дані вона використала для випуску банківських платіжних карток, які активувала. А в подальшому шляхом обману, від імені клієнта, заволоділа грошима банку на суму понад 40 тис. грн», - сказано у повідомленні.

Зловмисницю засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України встановлено іспитовий строк 1 рік.

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