Чим загрожує підприємцю неповідомлення податкової про зміну адреси

Наслідки невідповідності фактичної адреси та місця перебування на податковому обліку.

Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області нагадало наслідки невідповідності фактичної адреси та місця перебування на податковому обліку.

Будь-які документи (податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги тощо) направляються платникам податків за місцезнаходженням або податковою адресою, яка міститься в інформаційній базі ДПС.

У разі невідповідності адреси, за якою платник податків обліковується в контролюючому органі з фактичним місцезнаходженням, платники податків втрачають можливість отримувати повідомлення рішення, та відтак і своєчасно сплачувати податки і збори та інше.

При цьому, у разі несплати грошових зобов’язань у терміни, визначені чинним законодавством, у платника виникає податковий борг.

В такому випадку посадовими особами ДПС вживаються заходи щодо примусового стягнення боргу, а саме: опису майна в податкову заставу, стягнення коштів з банківських рахунків, направлення звернень щодо заборони виїзду за кордон тощо.

У зв’язку із зазначеним, нагадуємо, що платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи, в т. ч. підприємця.

З цією метою:

- фізичні особи – платники податків (громадяни, які не здійснюють підприємницьку діяльність) зобов’язані подати до контролюючого органу відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою №5ДР (додаток 12) або Заяви за формою №5ДРП (додаток 13);

- фізичні особи - підприємці та юридичні особи повинні внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських, звернувшись до державного реєстратора.

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