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Чем грозит предпринимателю несообщение налоговой об изменении адреса

23:21, 19 февраля 2024
Последствия несоответствия фактического адреса и местонахождение на налоговом учете.
Чем грозит предпринимателю несообщение налоговой об изменении адреса
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Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области напомнило последствия несоответствия фактического адреса и места нахождения на налоговом учете.

Любые документы (налоговые уведомления-решения, налоговые требования и т.п.) направляются налогоплательщикам по местонахождению или налоговому адресу, содержащемуся в информационной базе ГНС.

В случае несоответствия адреса, по которому налогоплательщик учитывается в контролирующем органе с фактическим местонахождением, налогоплательщики теряют возможность получать уведомления решения, а затем и своевременно уплачивать налоги и сборы и прочее.

При этом в случае неуплаты денежных обязательств в сроки, определенные действующим законодательством, у плательщика возникает налоговый долг.

В таком случае должностными лицами ГНС принимаются меры по принудительному взысканию долга, а именно: описанию имущества в налоговый залог, взысканию средств с банковских счетов, направлению обращений по запрету выезда за границу и т.д.

В связи с указанным, напоминаем, что налогоплательщик обязан сообщать контролирующим органам об изменении местонахождения юридического лица и изменении места жительства физического лица, в т. ч. Предпринимателя.

С этой целью:

- физические лица – налогоплательщики (граждане, не осуществляющие предпринимательскую деятельность) обязаны предоставить в контролирующий орган сведения об изменении данных, вносимых в учетную карточку или Уведомления (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной) налогоплательщика и имеют отметку в паспорте), в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем представления Заявления по форме №5ДР (приложение 12) или Заявления по форме №5ДРП (приложение 13);

- физические лица - предприниматели и юридические лица должны внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных, обратившись к государственному регистратору.

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