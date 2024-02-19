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Стало известно, как облагается налогом передача автомобиля другому физлицу по доверенности

23:00, 19 февраля 2024
Поскольку по факту нотариального удостоверения договора поручение права пользования или распоряжения движимым имуществом не происходит переход собственности на объект от доверителя к поверенному, то нет обстоятельств для налогообложения при передаче движимого имущества.
Стало известно, как облагается налогом передача автомобиля другому физлицу по доверенности
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Государственная налоговая служба в Винницкой области разъяснила, как облагают налогом передачу автомобиля физлицом другому физлицу по доверенности.

Поскольку по факту нотариального удостоверения договора поручение права пользования или распоряжения движимым имуществом не происходит переход собственности на объект от доверителя к поверенному, то нет обстоятельств для налогообложения при передаче движимого имущества.

Однако, в случае отчуждения движимого имущества поверенным лицом (происходит переход права собственности), налогообложение дохода, полученного доверителем от такого отчуждения, осуществляется в порядке, определенном статьей 173 Налогового кодекса Украины.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Сделка, совершенная поверенным, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности доверителя (ст. 1000 Гражданского кодекса Украины).

То есть непосредственно по факту нотариального удостоверения договора поручения, например, права пользования или распоряжения движимым имуществом, не происходит переход права собственности на объект от поверенного к доверителю и не возникает обстоятельств для налогообложения (нет объекта налогообложения НДФЛ).

В случае передачи права пользования и распоряжения имуществом физическим лицом - собственником имущества (доверителем) на основании доверенности другому лицу право собственности на имущество остается неизменным. То есть не осуществляется отчуждение имущества, и право распоряжения собственностью остается за доверителем – собственником. Для того чтобы произошло изменение собственности, необходимым условием является совершение оговоренной сделки поверенным лицом в соответствии с содержанием поручения или содержанием договора доверенности (ст. 1003 ГК).

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