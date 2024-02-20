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  1. В Украине

Как компенсируется работа в выходной: важные нюансы

07:00, 20 февраля 2024
Работа в выходной день оплачивается работодателем.
Как компенсируется работа в выходной: важные нюансы
Источник фото: kadrovik
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Работникам, которые командируются на работу в свой выходной день, необходимо, чтобы это было четко отражено в приказе о командировке. Такая командировка может быть компенсирована различными способами, в частности, по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или финансовой компенсацией в двойном размере.

Согласно правилам статьи 107 Кодекса законов о труде Украины, оплата за работу в выходной день исчисляется следующим образом:

- Сдельщикам - в размере двойных сдельных расценок.

- Работникам, получающим часовую или дневную ставку, - в двойном размере этих ставок.

- Работникам с месячным окладом - в размере одинарной часовой или дневной ставки, дополненной окладом, если работа в выходной день состоялась в пределах месячной нормы рабочего времени, или в двойном размере оклада, если работа состоялась сверх месячной нормы.

Оплата за фактически отработанное время в выходной день производится в соответствии с установленными расценками. В случае предоставления работнику дополнительного дня отдыха за такую командировку, этот день не оплачивается, а оплата работником в выходной день командировки производится по обычным ставкам.

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