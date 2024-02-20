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  1. В Україні

Як компенсується робота у вихідний: важливі нюанси

07:00, 20 лютого 2024
Робота у вихідний день оплачується роботодавцем.
Як компенсується робота у вихідний: важливі нюанси
Джерело фото: kadrovik
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Працівникам, які відряджаються на роботу у свій вихідний день, необхідно, щоб це було чітко відображено в наказі про відрядження. Таке відрядження може бути компенсоване різними способами, зокрема, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або фінансовою компенсацією у подвійному розмірі.

Згідно з правилами статті 107 Кодексу законів про працю України, оплата за роботу у вихідний день обчислюється наступним чином:

  • Відрядникам - у розмірі подвійних відрядних розцінок.
  • Працівникам, що отримують годинну або денну ставку, - у подвійному розмірі цих ставок.
  • Працівникам з місячним окладом - у розмірі одинарної годинної або денної ставки, доповненої окладом, якщо робота у вихідний день відбулася у межах місячної норми робочого часу, або у подвійному розмірі окладу, якщо робота відбулася понад місячну норму.

Оплата за фактично відпрацьований час у вихідний день провадиться відповідно до встановлених розцінок. У разі надання працівнику додаткового дня відпочинку за таке відрядження, цей день не оплачується, а оплата працівником у вихідний день відрядження провадиться за звичайними ставками.

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