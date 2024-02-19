Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду відбудуться з 2 по 8 березня.

Новий добір і перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного Суду: Кабмін визначив завдання для ВККС та ВРП

У Плані заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії Кабмін перелічив завдання для ВККС та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Єдині підходи до оплати праці держслужбовців планують запровадити з 2025 року

Реформу оплати праці державних службовців планують продовжити.

БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

У Збройних Силах з’являться військовослужбовці – викривачі корупції

У 2024 році хочуть запровадити механізм заохочення викривачів корупції з числа військовослужбовців.

  1. В Україні

Стало відомо, як оподатковується передача автомобіля іншій фізособі за довіреністю

23:00, 19 лютого 2024
Оскільки за фактом нотаріального посвідчення договору доручення права користування чи розпорядження рухомим майном не відбувається перехід власності на об’єкт від довірителя до повіреного, то не має обставин для оподаткування при передачі рухомого майна.
Стало відомо, як оподатковується передача автомобіля іншій фізособі за довіреністю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба у Вінницькій області роз’яснила, як оподатковують передачу автомобіля фізособою іншій фізособі за довіреністю.

Оскільки за фактом нотаріального посвідчення договору доручення права користування чи розпорядження рухомим майном не відбувається перехід власності на об’єкт від довірителя до повіреного, то не має обставин для оподаткування при передачі рухомого майна.

Однак, у разі відчуження рухомого майна повіреною особою (відбувається перехід права власності) оподаткування доходу, отриманого довірителем від такого відчуження, здійснюється у порядку, визначеному статтею 173 Податкового кодексу України.

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя (ст. 1000 Цивільного кодексу України).

Тобто, безпосередньо за фактом нотаріального посвідчення договору доручення, наприклад, права користування чи розпорядження рухомим майном, не відбувається перехід права власності на об’єкт від повіреного до довірителя та не виникає обставин для оподаткування (немає об’єкта оподаткування ПДФО).

У разі передачі права користування та розпорядження майном фізичною особою — власником майна (довірителем) на підставі доручення іншій особі право власності на майно залишається незмінним. Тобто не здійснюється відчуження майна, і право розпорядження власністю залишається за довірителем — власником. Для того щоб відбулася зміна власності, необхідною умовою є вчинення обумовленого правочину повіреною особою відповідно до змісту доручення чи змісту договору довіреності (ст. 1003 ЦК).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва