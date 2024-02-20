Работница банка, обманувшая клиента на 40 000 грн, предстала перед судом

В Черкасской области сотрудница банка обманула клиента.

Фото: zmi.ck.ua

В Черкасской области суд признал виновной работницу банковского учреждения, которая используя конфиденциальную информацию, завладела чужим имуществом путем обмана.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, жительница г. Звенигородка, работавшая главным кредитным специалистом территориального отделения одного из банков, без ведома и согласия клиента банка изменила в его анкете финансовый номер телефона на свой и внесла в автоматизированную систему банка без согласия клиента его персональные данные.

«Эти данные она использовала для выпуска банковских платежных карт, которые активировала. А в дальнейшем путем обмана, от имени клиента, завладела деньгами банка на сумму более 40 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Злоумышленница приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины ей установлен испытательный срок 1 год.

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