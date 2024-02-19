В ГУР подтвердили, что росийского пилота Кузьминова, который перегнал Ми-8 в Украину, нашли мертвым

В Испании обнаружили мертвым Максима Кузьминова.

Фото: Укринформ

В понедельник, 19 февраля, в СМИ появилась информация о гибели российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. Спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов прокомментировал эту информацию изданию "Суспильне".

"Можем подтвердить факт смерти", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Кузьминов якобы был убит 12 выстрелами, а затем сбит автомобилем своих киллеров.

Напомним, Кузьминов в сентябре прошлого года пригнал вертолет из рф в Украину.

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