В Испании нашли убитым российского летчика Кузьминова, который пригнал в Украину вертолет Ми-8 — СМИ

По данным СМИ, Максима Кузьминова якобы убили в городе Ла-Вильяхойоса.

Фото: 24tv.ua

В Испании найден мертвым российский летчик Максим Кузьминов, который перевез в Украину вертолет Ми-8 и перешел на сторону Украины. Об этом сообщило издание Il-Corrispondente.

«В городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте 5 дней назад, во вторник, 13 февраля, Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит автомобилем своих киллеров», - пишет издание.

Стоит отметить, что официально эта информация пока не подтверждена.

В свою очередь издание abc.es сообщает, что гражданская гвардия начала расследование убийства 33-летнего украинца в городе Аликанте Ла-Вильяхойоса. При этом его фамилию не называют.

«Безжизненное тело было обнаружено как минимум с полдюжиной пулевых отверстий на пандусе гаража», - пишет издание.

Добавим, возраст Кузьминова — 28 лет.

Напомним, Максим Кузьминов в сентябре прошлого года пригнал вертолет из россии в Украину.

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