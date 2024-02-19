В течение 16 лет обещал построить паркинг: суд вернул Киеву землю на Оболони

Киеву возвращен земельный участок на Оболони после 16 лет неактивного использования.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура через суд вернула Киеву земельный участок на Оболони, поскольку застройщик, который обещал построить паркинг, не начал строительство в течение 16 лет. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Хозяйственный суд города Киева оставил без изменений решение Северного апелляционного хозяйственного суда, которым удовлетворен иск прокуратуры в интересах государства к обществу о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка в Оболонском районе столицы. Указанный участок имеет стоимость более 26 миллионов гривен.

Суд установил, что в 2006 году общество получило земельный участок в аренду для строительства паркинга с торговым центром, однако в течение 16 лет не использовало его и даже не начало строительство, нарушая условия договора и законодательство.

В связи с этим суд поддержал доводы прокурора и решил расторгнуть договор аренды земли и вернуть участок в коммунальную собственность Киева. Решение суда стало окончательным и подлежит немедленному исполнению.

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