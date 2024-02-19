В законопроект о мобилизации депутаты внесли более 1200 правок, – Безуглая

Дедлайн для подачи правок к законопроекту о мобилизации заканчивается 21 февраля.

К законопроекту о мобилизации по состоянию на понедельник, 19 февраля, подано 1276 поправок. Депутаты имеют время до 21 февраля, пока идет сбор предложений. Об этом написала народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сегодня к законопроекту о мобилизации народные депутаты подали 1276 поправок. А еще дедлайн до 21 февраля. Поэтому не спрашивайте меня, что там дальше. Пока идет сбор предложений".

Напомним, в Комитете Рады рассказали, какие правки нардепы планируют внести в законопроект о мобилизации.

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