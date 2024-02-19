До законопроєкту про мобілізацію депутати внесли понад 1200 правок, – Безугла

Дедлайн для подання правок до законопроєкту про мобілізацію закінчується 21 лютого.

До законопроєкту про мобілізацію станом на понеділок, 19 лютого, подано 1276 правок. Депутати мають час до 21 лютого, поки йде збір пропозицій. Про це написала народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на сьогодні до законопроєкту про мобілізацію народні депутати подали 1276 правок. А ще дедлайн до 21 лютого. Тому не питайте мене, що там далі. Поки йде збір пропозицій».

Нагадаємо, у Комітеті Ради розповіли, які правки нардепи планують внести в законопроєкт про мобілізацію.

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