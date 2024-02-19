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  1. В Україні

До законопроєкту про мобілізацію депутати внесли понад 1200 правок, – Безугла

17:05, 19 лютого 2024
Дедлайн для подання правок до законопроєкту про мобілізацію закінчується 21 лютого.
До законопроєкту про мобілізацію депутати внесли понад 1200 правок, – Безугла
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До законопроєкту про мобілізацію станом на понеділок, 19 лютого, подано 1276 правок. Депутати мають час до 21 лютого, поки йде збір пропозицій. Про це написала народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на сьогодні до законопроєкту про мобілізацію народні депутати подали 1276 правок. А ще дедлайн до 21 лютого. Тому не питайте мене, що там далі. Поки йде збір пропозицій».

Нагадаємо, у Комітеті Ради розповіли, які правки нардепи планують внести в законопроєкт про мобілізацію.

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