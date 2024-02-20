З Дніпра запустять додатковий потяг на західну Україну: деталі

З березня запустять потяг Дніпро — Ворохта.

Фото: УЗ

Укрзалізниця оголосила про запуск додаткового поїзда №203/204 Дніпро – Ворохта, який курсуватиме з 1 березня. Цей крок зроблено у зв’язку з очікуванням зростання попиту на дитячий відпочинок у горах під час весняних канікул. Про це йдеться у повідомленні УЗ.

Поїзд відправлятиметься з Дніпра через день о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. В зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд відправлятиметься з 2 березня через день о 16:26 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

"Квитки на поїзд вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та касах вокзалів", - йдеться у повідомленні.

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