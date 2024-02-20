Из Днепра запустят дополнительный поезд в западную Украину: детали

С марта запустят поезд Днепр – Ворохта.

Фото: УЗ

Укрзализныця объявила о запуске дополнительного поезда №203/204 Днепр – Ворохта, который будет курсировать с 1 марта. Этот шаг сделан в связи с ожиданием роста спроса на детский отдых в горах во время весенних каникул. Об этом говорится в сообщении УЗ.

Поезд будет отправляться из Днепра через день в 14:35 и прибывать в Ворохту в 14:09. В обратном направлении из Ворохты поезд будет отправляться со 2 марта через день в 16:26 и прибывать в Днепр в 12:35.

"Билеты на поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

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