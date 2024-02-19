Турция разработала собственную лазерную технологию в борьбе с беспилотниками

Турецкая компания Roketsan представила новую лазерную систему для защиты от воздушных целей.

Источник фото: trthaber

Представитель компании Roketsan Сейит Тунч объявил о введении в эксплуатацию национальной лазерной системы в Турции, которая имеет целью борьбу с воздушными целями, в частности беспилотниками. Об этом сообщает TRT Haber.

Информацию об этом он высказал во время 8-го саммита проектного рынка и сотрудничества, где также дал оценку стратегическим подходам, которые будут иметь значение на поле боя сегодня и в будущем.

Тунч отметил, что выводы показали, что продукты индустриального века неэффективны в этом сегменте, что стало особенно очевидным во время конфликта между россией и Украиной. Он отметил необходимость разработки продуктов, адаптированных к цифровой эпохе, и принятия соответствующих мер.

Тунч также подчеркнул, что важно проектировать и производить продукты с надлежащей архитектурой программного обеспечения, а не просто создавать их.

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