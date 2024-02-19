Туреччина розробила власну лазерну технологію у боротьбі з безпілотниками

Турецька компанія Roketsan представила нову лазерну систему для захисту від повітряних цілей.

Джерело фото: trthaber

Представник компанії Roketsan Сейіт Тунч оголосив про введення в експлуатацію національної лазерної системи в Туреччині, яка має на меті боротьбу з повітряними цілями, зокрема безпілотниками. Про це повідомляє TRT Haber.

Інформацію про це він висловив під час 8-го саміту проєктного ринку та співробітництва, де також дав оцінку стратегічним підходам, які матимуть значення на полі бою сьогодні та в майбутньому.

Тунч зазначив, що висновки показали, що продукти індустріального століття неефективні в цьому сегменті, що стало особливо очевидним під час конфлікту між росією та Україною. Він наголосив на необхідності розробки продуктів, адаптованих до цифрової епохи, та вжиття відповідних заходів.

Тунч також підкреслив, що важливо проектувати та виробляти продукти з належною архітектурою програмного забезпечення, а не просто створювати їх.

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